O Méhari, que também foi construído em Portugal, fez 55 anos

A Citroën está a celebrar o 55º aniversário do Méhari, viatura apresentada a 16 de maio de 1968 no Campo de Golfe de Deauville. Entre 1968 e 1987 foram produzidas 144.953 unidades, maioritariamente na fábrica Citroën de Forest, na Bélgica. Mas esta é também uma história feita em Portugal, já que 19.749 unidades foram produzidas na fábrica de Mangualde, de 1969 a 1983.

Este invulgar veículo todo-o-terreno, para todas as estações, seduziu uma geração com a sua modularidade, o seu carácter prático e as suas vantagens económicas.

O Méhari tornou-se um modelo emblemático da Citroën e globalmente a nível mundial, e foi amplamente utilizado noutros ambientes, como seja o exército francês e o cinema.

O Méhari partilha esta atitude distinta e orientada para o lazer com o Citroën C3 Pluriel, automóvel que irá celebrar o seu 20º aniversário, e, mais recentemente, com o My Ami Buggy, o qual será em breve comercializado na sua nova geração.