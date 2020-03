O marketing dos nossos dias

O marketing não é como antes. Antigamente nós profissionais de marketing utilizávamos o papel e o lápis, tínhamos que procurar informações papel a papel, una a unha, com muitas dificuldades e demorava-mos 5 a 6 meses para fazer um trabalho de grande valia e com resultados excelentes, mas só tinhamos o resultado final no espaço de 2 a 18 meses. Ou seja, tudo era devagar…

A internet alterou drasticamente o marketing, acompanhado da grande mudança que foi a globalização. Realizar um Plano de Marketing profissional, no maximo não deve ultrapassar os 3 meses e tem uma duração/resultados de 6 a 9 meses. Hoje em dia, temos não só a internet mas também as suas variantes, como redes sociais, os motores de pesquisa, sites, eCommerce, entre muitas mais ferramentas. Tudo é de modas e passam rapidamente, olhem por exemplo os telemóveis, PC, etc.

Mas podemos ir mais longe, a internet mudou, e de que maneira, a comunicação ente marcas e consumidores e vice versa. A internet conseguiu colocar as empresas mais perto dos consumidores.

A comunicação é imediata (para bem e para o mal). Obriga as marcas a serem cada vez mais transparentes e atrai-las de forma consistente para não “fugir” para uma concorrente feroz por “seduzir” os clientes das empresas adversária. Por isso, houve-se muito dizer que o conteúdo é rei.

Os meios digitais abrangem qualquer classe social ou faixa etária. Sr. empresário, já reparou nas muitas possibilidades que tem com o marketing digital? Ao definir-se o seu cliente para o produto ou serviço, ao determinar-se o produto certo, onde deseja vender e como faz conhecer e desejar, as hipóteses digitais podem ajudar rapidamente nesse processo.

Normalmente digo aos meus clientes ou potenciais clientes, para ter um resultado sólido e um trabalho coerente deve trabalhar-se em duas mesas de xadrez: uma é o marketing digital, na outra é o marketing físico ou tradicional. O melhor é trabalhar bem nas duas porque são um complemento da outra.

Em Portugal existem 7 milhões de utilizadores de internet (corresponde a 67% da população). Na Europa existem 500 milhões de utilizadores com acesso à internet e o número de compras online continua a aumentar.

Já viram as muitas hipóteses que existem no mercado? É uma questão de estudar vários setores de mercado que tenha habilidade (é fundamental dominar o negócio profundamente) e a partir aí montar a estratégia devida e em pouco tempo pode atingir o sucesso. Atenção, não é fácil mas com as importantes dicas que dei neste artigo, pode ter certeza que esta mais perto de o conseguir.

O ecossistema das redes sociais mais fortes a nível mundial em 2018 foram o Facebook, o YouTube e o Instagram. A sua empresa não precisa de estar em todas, mas sim, estar nas redes sociais certas e com o conteúdo atrativo.

Os planos de marketing, planos de ação ou planos de comunicação precisam de maior amplitude, mais atenção e são praticamente diferentes ano após ano em qualquer empresa. São os ventos da mudança latente e global. Tudo muda de ano após ano. É preciso estar cientes dessa verdade.

O tempo no marketing está em mutação constante. Senhor empresário está preparado para os tempos que aí vêm?

