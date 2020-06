O marido enviou um e-mail à esposa

“Querida esposa: Entende que agora tens 54 anos, eu tenho certas necessidades que tu já não podes satisfazer. Sou muito feliz contigo, considero-te uma esposa maravilhosa e sinceramente, espero que não te sintas magoada ou ofendida ao saberes que quando receberes este e-mail, vou estar a fazer sexo no hotel com a Vanessa, a minha secretária, que tem 18 anos. Mas estarei em casa antes da meia-noite.”

Quando o homem volta a sua casa, encontra um bilhete sobre a mesa da sala que diz:

“Querido marido, recebi o teu e-mail e não posso deixar de te agradecer pelo aviso. Na oportunidade lembro-te que tu também tens 54 anos. Simultaneamente, informo-te que quando leres esta mensagem, estarei com o Miguel, o meu professor de ténis que, tal como a tua secretária, também tem 18 anos. Além de seres um empresário de sucesso, és licenciado em matemática. Poderás compreender facilmente que estamos nas mesmas circunstâncias, mas… com uma pequena diferença: 18 entra mais vezes em 54, do que 54 em 18. Portanto não me esperes esta noite. Volto amanhã.”