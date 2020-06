O mar da humanidade

Multidões oscilantes num mar agitado espumando

São como um mar turbulento vomitando algas

Geme o citadino, o pobre, rico e o provinciano

A paz prometida pelos homens adiou-se para o ano.

O magnata vomita cólera de raiva contra o analfabeto

Um visionário vive á custa da corte e da sua aparência

O futuro seguro para a humanidade está em aberto

Talvez da fera de apocalipse venha com urgência!?

Talvez todas as nações não sobrevivam á tribulação

Maior que uma pandemia quem sabe se virá e quando

Eu vi uma grande meretriz se deitada ao chão

E talvez o harmagedom venha sem muitos contarem !

No então o incauto anseia a paz da parte do homem

O comandante acredita na paz através a ONU

O perspicaz aguarda a paz através do “Filho do Homem“

Quem é Ele? Sabes? Eu sei quem é: E tu?…

José Valgode