O manto da monarca britânica nas mãos de uma portuguesa

Joaquina Rodrigues, natural de Esmoriz, viveu durante mais de uma década em Londres e tornou-se a responsável pela costura do manto real da Rainha Isabel II.

Aos 29 anos, Joaquina trocou Portugal pelo Reino Unido. Até ser costureira da família real foi dama de companhia da embaixatriz do Paquistão e ama.

No início, trabalhava numa mesa comprida com as restantes colegas e só depois, quando o seu marido adoeceu, começou a trabalhar em casa, onde fazia os apliques em ouro do manto real. A peça era mantida num cofre e entregue em mãos à própria para fazer os ajustes necessários.

Hoje, com 88 anos e já de regresso a Portugal, Joaquina declara ao jornal Público que é com muita alegria que recorda os tempos que trabalhou em Londres.

A portuguesa nunca visitou o Palácio de Buckingham, também nunca falou com a rainha, mas quando ia aos compromissos reais, como por exemplo as cerimónias de estudantes, ela confessou à mesma fonte que “A rainha é de uma gentileza maravilhosa, curvava-se a todos os estudantes”.