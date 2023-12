O borrego é um animal muito mal-amado por grande parte dos comilões. Essencialmente em virtude do “bedum” e do trabalho que dá eliminá-lo. Não tenho a certeza, mas eu acho que grande parte desse bedum advém da forma como é alimentado, e sem dúvida que um borrego de pasto, tem outro sabor que o borrego alimentado a ração, a ser engordado á pressão para o ciclo de produção ser muito lucrativo. O de pasto é alimentado com calma e o próprio borrego come a quantidade que entender.

Muitos desses pastos são de proprietários que os cedem gratuitamente aos pastores e as suas cabras e ovelhas acabam por manter os terrenos limpos. Para os pastores, as vantagens são evidentes e como forma de pagamento, avisam os proprietários de algum incidente ocorrido na terreno, mas também, oferecem um ou mais borregos, normalmente na Páscoa e/ou Natal.

Sou muito urbano, e apenas tive a noção dessas ligações a partir do momento em casei com alguém que possui terras. E desde há uns anos que sou responsável por ir buscar o borrego, assim que o pastor telefona. E falei ligações porque elas são efectivas entre o proprietário das terras e de quem faz uso delas, tanto mais que que existem vantagens para ambos os lados, e aos poucos, também bastante empatia mútua. E desde há muito que, felizmente, deixou de existir uma relação de vassalagem com a qual não sei lidar.

Estou cerca de duas vezes por ano com o pastor, e são sempre momentos bem passados a falar, tanto mais que ele tem bastante sentido de humor, e não fosse encontrarmo-nos sempre de madrugada, certamente a conversa prolongar-se-ia numa tasca a bebermos uns copos.

Logicamente, o borrego deste Natal já tem destino e será devorado com amigos e familiares. Estou a combinar com um bom amigo, o Paulo Branquinho e vamos confeccionar de várias formas, sendo que grande do borrego parte será grelhado.

Pedro Guimarães