O mais recente Citroën é também o mais chique

A Citroën acaba de lançar o C5 X, o seu novo topo de gama que renova o segmento dos grandes estradistas, adotando um design original que combina o estilo de uma berlina com o de uma break, numa proposta inovadora, na mais pura tradição Citroën.

Este novo tipo de silhueta, disponível com motorizações a gasolina ou híbridas plug-in, exprime modernidade, estatuto e inovação, e reflete as verdadeiras expectativas dos clientes do segmento dos grandes automóveis, bem como os dos SUV.

O C5 X inova ao introduzir, em estreia mundial, a suspensão ativa Citroën Advanced Comfort, elemento que reforça, ainda mais, a sensação de viajar a bordo de um tapete voador, sensação intimamente ligada à história da Citroën. Traduz um verdadeiro convite a viajar, aproveitando o seu habitáculo do tipo lounge, com o conforto reconhecido dos bancos Advanced Comfort e uma habitabilidade inigualável, em particular na segunda fila.

A bagageira, com um volume líquido de 545 litros e um acabamento superior, responde, perfeitamente, às necessidades dos clientes do segmento das carroçarias do tipo break. A versão híbrida plug-in, com o sistema ë-Comfort combinado com a condução em modo elétrico no quotidiano, aumenta a sensação de serenidade a bordo.

O bem-estar sentido a bordo é reforçado pelas tecnologias de ponta que simplificam a utilização do automóvel, como o Head Up Display mais abrangente e o leque de equipamentos de assistência à condução que reduzem a carga mental do condutor, tais como o Highway Driver Assist ou o novo interface de comunicação e entretenimento através do ecrã tátil de alta definição com 12’’, com reconhecimento de voz natural, personalizável com widgets, tal como num tablet.

Com o C5 X, a Citroën reforça-se com um automóvel topo de gama, ambicioso e capaz de conquistar clientes cada vez mais dispostos a partir à descoberta do mundo. Uma proposta ousada e inédita que encarna, verdadeiramente, o ‘savoir-faire’ da Citroën no que diz respeito à inovação e ao bem-estar, aqui elevado ao nível de arte de viver.