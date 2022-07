O lugar de André Duarte

Após a estreia do single “Promessas”, o cantor e compositor português regressa com “Meu Lugar”. Um tema, como nos conta André Duarte, baseado na sua vida e na de outros “é um pouco de ambos. É um tema que retrata todo o caminho de autoaceitação que eu próprio tive de percorrer, mas também dá voz a outras narrativas, tal como nos mostra o videoclipe.

Este tema surgiu da vontade de elevar todas as minorias que são encaradas de forma negativa pela sociedade, mas acabou por se tornar muito mais do que isso. Acho que todas as pessoas a certa altura na sua vida param para pensar “onde é que eu pertenço?” e espero que esta música possa ajudar todas essas pessoas que estejam neste processo e também recordar quem já passou por ele de que todos somos merecedores do nosso espaço!”

Como nos disse nas linhas acima André Duarte, o videoclipe de “Meu Lugar” é o complemento perfeito ao que nos é cantado. “O videoclipe conta-nos três narrativas diferentes onde três amigos se deparam com uma casa abandonada. Assim que se aproximam, são abordados pelo guardião da casa que os força a entrar e os leva a diferentes salas. Nessas salas cada um dos amigos depara-se com um espelho que não reflete apenas a realidade, mas também mostra diferentes fases de vida de cada personagem.

Uma das personagens é um homem trans que vê o seu passado antes da transição e perdoa-se por toda a negatividade que alguma vez colocou em si mesmo. Outra personagem é uma mulher plus size que vê o seu presente mas sem a roupa que levava, o que a deixa exposta e vulnerável. Esta personagem tem um momento de autoaceitação no presente porque é forçada a ver-se… a realmente ver-se. E finalmente a minha história, a ver o meu “eu” do futuro, que representa um momento da minha vida onde eu me sinto confiante e seguro do meu lugar.”

Mas a vida deste novo artista português no mundo da música iniciou-se bem cedo como nos explica o próprio André Duarte “… eu comecei a estudar música aos 6 anos. Inicialmente com Guitarra Clássica e Formação Musical. Mais tarde, piano e depois entrei num projeto de musicais, que foi quando descobri o meu amor pelo palco e pela performance. Por volta dos 14 anos, comecei a compor e no final do 1º Ano na faculdade estudei ainda Composição Musical e Music Performance”.