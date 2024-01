O lavrador semeia

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Semeia de manhã a tua semente

E não descanse tua mão até ao anoitecer

Pois não não se sabe qual será o resultado

Semeia sempre e depois espera para ver.

Uns semeiam com lágrimas mas colhem alegria

Aquele que mesmo sair com uma bolsa de semente

Espera vir a colher o fruto algum dia

Isso é verdade e acontece com toda a gente.

Aquilo que o homem semear isso colherá

Semeie amor e colherá muito mais amor

Semeie ódio e verá como também o colherá

Acrescido de muita tribulaçao e muitíssima dor!

Use seu livre arbítrio pois não somos um robot

Mas o livre arbítrio nos traz responsabilidade

Liberdade é linda mas também implica limites

Usemos o livre arbítrio na velhice e na mocidade!

Leia um poema livre todo o ano com liberdade e ternura

Escrito de Janeiro a Dezembro cheio de liberdade

Ame a poesia como sendo a coisa mais pura

Com olhos nos olhos sempre fale a verdade.

Não semeie tradições, ódio, preconceito e nacionalismo

Rejeite o álcool como refúgio. Rejeite o ensino do inferno

Não semeie tradições e qualquer outro cismo

Não faça do verão da vida um rigoroso inverno!

Lembre-se: Aquilo que semear, isso irá colher!

José Valgode