O jovem cinema do Norte de Portugal no festival de Cannes

A Fábrica dos Cineastas é uma das novidades da seleção paralela do festival de Cannes, a Quinzena dos Realizadores.

Este programa propõe-se apoiar novos talentos no cenário internacional, permitindo que quatro duplas de jovens cineastas recém-formados (um cineasta regional associado a um cineasta internacional) co-realizem um filme.

Depois dos Balcãs em 2019, a “Quinzaine des Cinéastes” junta-se à produtora Bando a Parte de Rodrigo Areias e à DW para um programa pelo Norte de Portugal.

Esta Fábrica dos Cineastas conta com o apoio de instituições portuguesas (ICA, RTP, ICA, RTP, FILMAPORTO, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal do Guimarães, Agência da Curta Metragem, Curtas Vila do Conde ISFF, Olho de Vidro) e Cineli Digital para a parte francesa .

A Quinzena terá o orgulho de apresentar em sua 55ª edição, em maio de 2023, o fruto dessas colaborações: quatro curtas metragens co-escritas e co-realizadas por estas duplas.

Os oito cineastas selecionados também são iniciadores de projetos de longas-metragens e aproveitarão a presença na Quinzena para fazer o ‘pitch’ desses projetos para profissionais (produtores, distribuidores e vendedores).

Estes são os filmes apresentados:

“Espinho” de André Guiomar (Portugal) & Mya Kaplan (Israel)

Portugal / França – 15min – cor – 1.66 – DCP – Português

Téo, um adolescente lunar, conhece o novo pároco de sua aldeia rural, que acaba de voltar de Moçambique. À medida que os dois se aproximam, eles desenvolvem um vínculo espiritual imerso em atração.

“Sexta-Feira Santa” de Melanie Pereira (Portugal) e Alex Mironescu (Roménia)

Portugal/França – 13min – cores – 1.48:1 – DCP – Português

Sinopse: Eduardo e Daniel, ambos polícias e amigos de longa data, têm um caso em segredo. Durante o almoço de aniversário de Eduardo, organizado pela mulher Leonor, a mulher de Daniel revela que está grávida.

“Maria” de Mário Macedo (Portugal) & Dornaz Hajiha (Irão)

Portugal / França – 14min – cor – 1.85 – DCP – Português

Sinopse: Maria passa os dias a trabalhar na barulhenta fábrica de metais de sua família adotiva. Esmagada pela violência dos homens, ela também deve cuidar da sua cunhada e sobrinha depressivas. Uma revolução começa a ferver dentro dela.

“As gaivotas cortam o céu” de Mariana Bartolo (Portugal) & Guillermo Garcia Lopez (Espanha)

Portugal / França – 18min – P&B – 1,85 – DCP – Português

Sinopse: Denso clima de mudança e greves sindicais no porto do Porto. Clara, dona de um bar de pescadores ameaçado de encerramento, encontra nos braços de Raquel, empregada de navios de cruzeiro, o único abrigo para expressar os seus medos e contradições.