O jazz vai às termas do Centro

Seis estâncias termais da região Centro vão receber espetáculos de jazz gratuitos durante os meses de agosto e setembro. O evento, que recebeu o nome de “Termas Centro Vintage Jazz Tour”, vai levar um magnífico show da banda Cottas Club Jazz Band a seis estâncias termais, entre 28 de agosto e 11 de setembro.

As Termas de S. Pedro do Sul serão as primeiras a receber o espetáculo, a 28 de agosto, seguindo-se as Caldas da Felgueira, em Nelas, no dia seguinte. A 30 de agosto o concerto terá lugar nas Termas do Carvalhal, em Castro Daire. No fim de semana seguinte, as Termas de Unhais da Serra e as Termas de Monfortinho serão o palco do evento, respetivamente a 4 e 5 de setembro. O evento terminará uma semana depois, a 11 de setembro, nas Termas de Manteigas.

Os espetáculos da Cottas Club Jazz Band recriam a alegria do espírito Dixieland e a magia dos anos 20 na cidade-berço do jazz, Nova Orleães, nos Estados Unidos. O conceito reflete-se no instrumental da banda, que vai desde o cornetim, o trombone e o clarinete, ao saxofone, banjo, sousafone e washboard. A animação que complementa as interpretações musicais é um dos traços distintivos da banda.

“Com esta iniciativa, queremos mostrar a todos que as estâncias termais da região Centro são destinos aprazíveis para se visitar e conhecer. Além dos tratamentos de grande qualidade que oferecem, estão inseridas numa envolvência natural riquíssima e são locais onde se podem ter experiências diversificadas – e onde até se pode dançar ao ritmo do jazz dos anos 20. Está assegurado um espetáculo memorável, único e bem-disposto!”, sublinha Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas Centro, promotora da iniciativa.

“Depois da fase aguda da pandemia ter obrigado as estâncias termais a suspender a sua atividade, hoje já praticamente todas estão de portas abertas, disponíveis para receber os seus utentes. São, seguramente, um destino excelente para quem pretende relaxar com a máxima segurança, longe de grandes aglomerados de pessoas”, acrescenta.

Devido à atual situação de pandemia, a participação nos espetáculos “Termas Centro Vintage Jazz Tour” será limitada e sujeita a inscrição prévia e levantamento de bilhete, que é gratuito. Tal deve ser feito para o endereço de e-mail animacao@termascentro.pt ou para o telefone 913 981 387.