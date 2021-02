O inverno de Lisboa

Francisco Rodrigues dos Santos apresentou ao Conselho Nacional as razões para que aquele órgão vote favoravelmente a sua moção de confiança. Entre críticas aos opositores internos que nunca aceitaram a sua liderança, críticas ao Governo socialista, o líder do CDS-PP admite apenas um congresso após as eleições autárquicas se os militantes quiserem. Diz não desistir do partido e do caminho que iniciou e diz que não se fazem balanços antes do fim do mandato de dois anos. Anuncia um Conselho Estratégico e Programático, um órgão consultivo composto por personalidades do partido e de fora dele.