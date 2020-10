O imprevisto de Isac

Isac descobriu a paixão pela música aos 12 anos, quando iniciou o seu percurso musical a cantar fado. Iniciou-se na guitarra aos 15 anos. Cedo sentiu vontade de escrever as suas próprias canções. Adolescente e irreverente, rapidamente se deixou influenciar pelo rock e pelo pop-rock.

Formou a sua primeira banda de garagem aos 16 anos e a vontade de subir ao palco nunca mais o largou. Foi guitarrista dos ONE (2004-2006), vocalista dos BetterShell (2006-2011) e dos METTA (2012-2016). Com os BetterShell, venceu vários prémios a nível nacional, destacando o Superbock Super Rock preload em 2009 e participou no Festival da Canção da RTP em 2011.

Depois de um longo interregno, apresenta-se com o projecto a solo: Isac.

“Imprevisto” é o primeiro single de Isac. Gravado em Santa Maria da Feira, produzido por Zé Tó Lemos, misturado por João Lebre e masterizado por Katie Tavini em Inglaterra.