O impacto da terceira fase de desconfinamento na economia portuguesa

A terceira fase do desconfinamento em Portugal arrancou esta segunda-feira, no dia 19 de abril, aliviando as restrições em vários setores, tornando a livre circulação de pessoas na maioria dos concelhos do país e aproximando cada vez mais os portugueses da rotina normal.

Se, por um lado, ainda foi possível medir os reais impactos que as medidas de confinamento tiveram na economia portuguesa, a atividade económica no país tem estado a ritmo desacelerado, estando a funcionar a meio gás há mais de um ano.

Por outro lado, foram identificados os setores mais prejudicados, como a hotelaria, restauração e turismo, entre outros.

No final do ano passado, o instituto nacional de estatística (INE) apresentou dados referentes ao último trimestre de 2020 que apontaram para um aumento significativo na taxa de poupança das famílias, atingindo cerca de 10,8%.

À medida que o processo de desconfinamento avança, “será natural que as famílias portuguesas voltem a consumir mais em comparação com o tempo que estiveram confinadas, acabando por apoiar a atividade económica nacional”, garante em comunicado a plataforma XTB.

No entanto, uma vez que ainda não foram divulgados indicadores económicos que possam medir com maior precisão estes avanços (ou recuos) económicos, “devemos ter em consideração o que aconteceu em outras economias, pois os padrões de consumo poderão revelar-se semelhantes”.

Economias como a norte-americana, na qual já começou o processo de desconfinamento há mais tempo, têm registado um aumento significativo da inflação motivado pela reabertura da economia, pelos apoios do governo (atribuição de cheques às famílias) que, por sua vez, faz com que as famílias norte-americanas tenham mais poder de compra, acabando por consumir mais.

“No panorama nacional, algo semelhante poderá também ocorrer, e o próximo trimestre será fundamental que seja acompanhado por uma recuperação económica nacional, pois as incertezas em torno do futuro mantêm-se elevadas e os riscos inerentes a uma nova vaga de casos não está excluída, até porque o programa de vacinação nacional está francamente atrasado em comparação com a média europeia”, conclui a plataforma de análise.