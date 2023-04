O homem mais rico do mundo é francês

Há um novo nome a encabeçar a lista de bilionários da Forbes em 2023: Bernard Arnault. O empresário, dono do grupo LVMH – que inclui marcas como Louis Vuitton, Christian Dior ou Tiffany & Co -, viu a fortuna crescer cerca de 45 mil milhões de euros, passando a ter um património líquido avaliado em 192 mil milhões.

O salto do francês fez com que Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, caísse do primeiro para o segundo lugar do ranking – que conta com 2640 nomes, menos 28 do que em 2022.

A queda de Musk, de acordo com a Forbes, não é surpreendente. No ano passado, a compra do Twitter, que custou 40 mil milhões de euros, assustou os investidores e fez com que as ações da Tesla caíssem drasticamente, o que, em consequência, diminuiu o valor da empresa. No entanto, Musk não foi o único a ver a fortuna ficar mais magra, já que cerca de metade da lista das pessoas mais ricas do Mundo está mais pobre do que no ano passado.