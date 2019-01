O “hacker do Benfica” foi apanhado na Hungria

Rui Pinto, conhecido por suspeitas de ter roubado os e-mails internos do Benfica, foi detido esta quarta-feira em Budapeste, na Hungria, através de mandado de detenção europeu.

Em conferência de imprensa, pelas 20 horas, a PJ confirmou que a detenção ocorreu esta quarta-feira, com a presença de elementos daquela força policial que “já estavam há algum tempo” na Hungria. O detido é suspeito de crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo a várias organizações, incluindo do Estado português, e deverá ser levado para Portugal no máximo entre “três semanas e um mês”.