O GraPE 2021 é já este fim de semana

No próximo fim de semana tem lugar o GraPE 2021 – Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro. É no dia 6 de fevereiro, às 14 horas de Lisboa.

O GraPE é uma organização conjunta das várias associações de graduados portugueses no estrageiro: APEI Benelux, ASPPA, PAPS, PARSUK, AGRAFr e Spot Nordic.

O tema deste ano são as “Oportunidades de Inovação Pós-Pandemia” e será dividido em quatro sessões: “Futuro do Trabalho & Mobilidade”, “Foresight & Green Deal”, “Diversidade & Inclusão” e finalmente “Futuro da Medicina”.

