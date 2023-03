O golo que ninguém vai esquecer na derrota do Boavista em Alvalade

Os golos dos futebolistas Nuno Santos, Salvador Agra, na própria baliza, e Paulinho deram hoje a vitória ao Sporting na receção ao Boavista (3-0), em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa.

Nuno Santos, a marcar de ‘letra’, inaugurou o marcador, aos 17 minutos, e Salvador Agra, na própria baliza, aos 43, levaram o Sporting a vencer, por 2-0, ao intervalo. Paulinho, aos 90+3, selou o resultado.

Hoje, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, fez cinco alterações em relação à equipa titular que empatou com o Arsenal (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Figuraram no ‘onze’ inicial Franco Israel, que rendeu o lesionado Antonio Adán, Diamonde, que substituiu St. Juste, enquanto Matheus Reis recuou para o lugar de Gonçalo Inácio. No meio campo entrou Ugarte, que libertou Pedro Gonçalves para o assumir o posto de Trincão, e, na frente, Chermiti relegou Paulinho para o banco.

A jogar em casa, o Sporting entrou mais forte no jogo e logo no primeiro minuto Chermiti, de costas para a baliza e de cabeça, após receber a bola de Morita, na direita, atirou ao poste da baliza de Bracali, e em cima da linha Onyemaechi impediu o golo.

Com mais velocidade, tanto dos jogadores, como na circulação de bola, os ‘leões’ encostaram o Boavista ao último terço do terreno e aos, 17 minutos, chegariam ao 1-0 com um golo de ‘letra’ de Nuno Santos, após uma combinação entre Chermiti e Edwards.

O inglês rompeu pela área e devolveu a bola ao avançado; esta saiu atrasada e foi Nuno Santos, entre a zona de penálti e a linha de grande área, que ‘trocou’ as pernas e levou a bola a entrar no ângulo superior esquerdo da baliza boavisteira.

O golo pareceu adormecer, ou tranquilizar, o Sporting e permitiu o Boavista chegar mais vezes à área leonina, embora sem consequência.

Os ‘axadrezados’ não souberam aproveitar esta fase e acabariam por ser surpreendidos numa jogada de ataque rápido protagonizada por Nuno Santos, na esquerda, que cruzou para Pedro Gonçalves. Quando este se preparava para armar o remate, apareceu Salvador Agra a intercetá-lo, mas o atacante ‘axadrezado’ acabaria por colocar a bola na própria baliza, aos 43 minutos.

Apesar das entradas de Massa e de Bruno Lourenço, para os lugares de Ibrahima e Salvador Agra, respetivamente, no início da segunda parte, o Boavista não melhorou o rendimento e o Sporting manteve-se mais assertivo na hora de atacar.

Aos 50 minutos, Ricardo Esgaio rematou à trave da baliza de Bracali, guarda-redes que, aos 52, defendeu a tentativa de Marcus Edwards, dando sinais que queria avolumar o resultado e fazer melhor do que tinha feito até então.

Já a pensar no jogo com o Arsenal, em Londres, Rúben Amorim, tirou Matheus Reis e Pedro Gonçalves, aos 57 minutos, e colocou em campo Gonçalo Inácio e Trincão, jogador que trouxe num primeiro momento mais irreverência às ações ofensivas do emblema de Alvalade, mas depois perdeu o fulgor.

Ainda assim, e com o caudal ofensivo do jogo a estar mais para o lado do Sporting que do Boavista, equipa que apenas fez dois remates ao longo de todo o encontro (nenhum enquadrado), os ‘leões’ acabariam por chegar ao 3-0, aos 90+3, por intermédio de Paulinho.

Talongo lançou Ricardo Esgaio, na direita, e este cruzou rasteiro para o avançado, que se encontrava na pequena área, empurrar a bola e selar o resultado, que consolida o Sporting no quarto lugar, com 50 pontos, enquanto os ‘axadrezados’ são nonos, com 30.