Estes foram os resultados no meu país de acolhimento e ainda os estou a tentar digerir.

Os que tanto criticam são os mesmos que não foram votar (eu estava lá, portanto sei e vi)! Os que são tão contra as políticas portuguesas, preferiram ficar no sofá e deixarem os outros escolherem!

Sabem o que vos digo? Perderam a legitimidade para reclamar! Perderam a credibilidade para apontar o dedo!

Agora, termos 251 a votar em Ventura… esses 251 leram as propostas do senhor? Leram bem? Ou votaram só porque são do contra? Sabem que, por esse senhor, deixavam de ter sindicatos que vos defendem? Deixavam de poder ter associações que tanto vos apoiam? Deixavam de ser ajudados em caso de impossibilidade de trabalhar? E, no pior dos cenários, deixavam de poder dizer as barbaridades que dizem?

Sim, porque tal como outros da nossa história, tudo começou com populismos e palavras para agradar aos descontentes. Lembram-se no que deu?

No meu caso, continuarei a luta pela democracia e pela liberdade! Luta essa que faço desde que me conheço como gente! Continuarei a apoiar quem defende a constituição e quem pensa no melhor para o meu país do coração.

As atitudes ficam com quem as pratica, mas o futuro é de todos.