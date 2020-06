O futuro dos serviços nas autoestradas portuguesas

A autoestrada A4 – Porto/ Amarante já tem a sua primeira área de serviço integrada na rede Colibri Via Verde. Trata-se da área de serviço de Penafiel, que serve ambos os sentidos desta autoestrada.

A Colibri de Penafiel vai seguir a linha de medidas de proteção e segurança adotadas nas restantes áreas de serviço da rede Brisa, na sequência do atual contexto da pandemia de Covid-19, e dar a opção ao cliente do consumo no local ou em take-away, com os produtos devidamente embalados, para consumir fora do espaço Colibri.

Por outro lado, quem optar por uma refeição no local, o conceito de restauração ‘A Pausa’, presente nesta área de serviço, concilia a oferta de comida quente com pastelaria, sandes e cafés, num espaço acolhedor e preparado para receber os clientes, com todas as garantias de higienização do espaço e com a máxima segurança.

O balcão Café Express vai permitir tornar mais simples e rápido o serviço para o utilizador que pretende apenas parar para beber um café, sem filas e com um serviço dedicado.

A Brisa Áreas de Serviço recorda que a linha de atendimento está equipada com proteções em acrílico e delimitada com a regulamentar distância de segurança entre clientes (2 metros). O uso de máscara no acesso ao espaço é indispensável.

A Colibri Penafiel localiza-se ao quilómetro 47 da A4 e é 22.º ponto de venda, na rede de autoestradas da Brisa, de Norte a Sul do país. Esta área de serviço mantém o padrão de conforto característico das unidades Colibri, sempre com foco na qualidade da experiência do cliente.

Nesta área de serviço, os clientes podem ainda contar com os habituais Deli Corner, ACQUA, a loja EUREKA e a Via Verde wi-fi como serviços adicionais.

Nesta unidade Colibri, a Via Verde mantém as vantagens mais relevantes para os seus clientes: os aderentes ao programa de fidelização Viagens & Vantagens beneficiam, como habitualmente, da devolução em saldo de portagem de 10% do consumo que façam em alimentação e bebidas.

Este novo conceito para áreas de serviço, desenvolvido em conjunto pela Brisa e pela Areas, através da Brisa Áreas de Serviço, resulta numa melhor oferta de restauração rápida, com áreas pensadas para um serviço mais eficiente, que responda e acompanhe o ritmo do dia-a-dia dos clientes.

A insígnia Colibri Via Verde é já parte integrante da experiência do utilizador em autoestrada, e encerra um novo conceito de restauração e de serviço, centrado nas pessoas, privilegiando a comodidade, o conforto e o serviço de excelência.