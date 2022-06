O futuro do seu negócio pode passar pela Suécia

De 26 a 30 de setembro, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) dá às empresas a oportunidade de visitar e apresentar os seus produtos e serviços em missões multissetoriais nos mercados da Suécia.

A Suécia apresenta uma das economias mais desenvolvidas, abertas e competitivas do mundo, conciliando um sistema assente nas tecnologias de ponta com um extenso leque de benefícios sociais e elevados padrões de vida. A República dos Camarões, que também terá uma missão empresarial a decorrer nas mesmas datas, é um dos países da África Ocidental menos dependentes de ajuda externa e que tem igualmente apresentado um crescimento considerável.

Apesar de a pandemia ter levado estes países a uma contração, em 2021 as suas economias cresceram e a perspetiva de crescimento para este ano é bastante positiva, com as estimativas a apontarem 3,4% para os Camarões e 2,8% para a Suécia.

Para além do crescimento económico sustentável, estes países caracterizam-se por um bom regime fiscal, o que os torna bastante atrativos para o investidor estrangeiro, ao se abrirem várias oportunidades para quem pretende incluir estes mercados nos seus planos de internacionalização.

As empresas portuguesas podem encontrar oportunidades de negócio em setores como o setor de Veículos e Outro Material de Transporte, Máquinas e Aparelhos, Produtos Agrícolas e Produtos Químicos, Construção, Materiais de Construção, Metalomecânica, Alimentar, Farmacêutico, Têxtil, entre outros.

Os programas e as inscrições para as respetivas missões empresariais podem ser encontrados no site da CCIP.