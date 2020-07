O francês que apostou na Caparica

Gregory Bernard é um homem de negócios que já trabalhou em praticamente todas as áreas. “Depois de estudar, abri empresas novas todos os anos” disse ao Jornal de Negócios, sobre a sua trajetória, que começou em Paris mas também passou por cidades como Washington ou Londres.

De produtor de cinema a empreendedor em start-ups tecnológicas e ligadas a novos talentos e à música, viveu vinte anos envolvido num turbilhão de novos negócios.

Até que decidiu abrandar, mudando-se para Portugal, onde descobriu – por mero acaso – a Costa da Caparica.

Além de Olympia Le-Tan, a marca de carteiras em formato clutch e acessórios, conhecida por ter uma estética inovadora e inspirada nas Artes (as formas das clutches inspiram-se em livros), Bernard abriu o restaurante Dr. Bernard na Costa da Caparica, junto à praia, onde o surf e as boas energias se cruzam com um cocktail fresco e um menu inspirado nos seus mundos.

Leia a entrevista completa a Grégory Bernard aqui.