O fim das notas de 500 euros

A partir de 27 de janeiro, os banco nacionais públicos de cada país (à exceção de Áustria e Alemanha) vão, por ordem do Banco Central Europeu, reter as notas de 500 euros que cheguem à sua posse.

A medida tem como objetivo evitar que sejam praticadas “atividades ilícitas”, como branqueamento de capitais e fuga ao fisco, tráfico de drogas ou terrorismo. Pela Europa circulam 521 milhões destas notas, mas curiosamente só em Espanha estão 26% das mesmas.

Perante um cenário como este, o Banco Central Europeu avançou para o fim da sua distribuição “tendo em conta a preocupação de que notas desta quantia possam facilitar a prática de atividades ilícitas.” Em 2013, Mario Draghi, presidente do BCE, defendia estas notas por cumprirem “um papel enquanto depósito de valor, meio de pagamento e retenção de ativos”, negando-se a retirá-las do mercado.

Segundo fontes do BCE, a retirada de circulação vai mesmo avançar ainda durante este mês de janeiro: as notas continuam a circular e a ser de uso legal, podendo ser usadas como forma de pagamento mas, assim que derem entrada num banco central dentro da zona euro, ficarão retidas. Não obstante, mantêm o seu valor e podem mesmo ser trocadas, em qualquer momento, por outras notas de menor valor.

No que diz respeito ao Banco Federal da Alemanha e ao Banco Nacional da Áustria, as razões da exceção são justificadas com a tentativa de garantir “uma transição harmoniosa” e por “razões logísticas”. Ambos vão continuar a reintroduzir estas notas no mercado até 26 de abril de 2019 porque, explica o BCE, “têm um uso efetivo mais elevado deste tipo de notas.” O mercado não aceita a justificação e encara-a apenas como uma forma de desvalorizar as críticas alemãs a esta medida.