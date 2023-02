O filme dos concertos de Abrunhosa em Londres, Paris, Bruxelas e Luxemburgo

Pedro Abrunhosa levou, em 2022, as suas canções, aliadas ao Cante Alentejano dos Camponeses de Pias, a Londres, Paris, Bruxelas e Luxemburgo. Desta curta, mas simbólica digressão resultou o documentário.

Em 1994, depois de editar o álbum de estreia “Viagens”, Pedro Abrunhosa, que sempre abraçou sonoridades urbanas e electrónicas, bem patentes nesse disco, retirou-se durante três meses para o Alentejo numa tentativa de melhor entender origens e mistérios do Cante Alentejano. “O Cante é, para mim, a mais excelsa e suprema forma de arte popular em Portugal ligada à ancestralidade e à terra”, explica o cantautor no documentário.

Não foi em 1994 que conseguiu fazer a ponte entre a sua música e o, agora, Património Imaterial da Humanidade: demoraria 29 anos a ser bem sucedido nesse projecto. É este o conceito que pisará agora os mais relevantes palcos portugueses, juntando Pedro Abrunhosa a’Os Camponeses de Pias, dirigidos por Paulo Ribeiro.

O resultado tem revelado “generosidade, genuinidade e entrega” e é, em cena, um arrebatador momento de emocionalidade. Este espectáculo surgiu, também, da vontade do artista portuense de se afastar da submissão da música, enquanto expressão artística, à técnica como resultado.

Pedro Abrunhosa sobe aos palcos do Coliseu do Porto (13 e 14 de abril), do Convento São Francisco em Coimbra (15 de abril) e do Coliseu de Lisboa (21 e 22 de abril) com Os Camponeses de Pias, dirigidos por Paulo Ribeiro, para apresentar um concerto que arrebatou os corações do público em Paris, Luxemburgo, Bruxelas e Londres.