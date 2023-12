O filme com Emma Stone que foi rodado em Lisboa

O novo filme de Emma Stone, “Poor Things” (que em português se chamará “Pobres Criaturas”), que estreia em 25 de janeiro de 2024, tem uma parte crucial da narrativa situada em Lisboa, com uma ligeira obsessão por pastéis de nata e a atuação da fadista Carminho.

Realizado por Yorgos Lanthimos, o filme começa a preto e branco e passa a ter as imagens a cores quando a personagem de Emma Stone, Bella Baxter, inicia as suas viagens. A primeira paragem é Lisboa.

“O mundo é tão diferente quando está a preto e branco e quanto tem a palete colorida”, disse o realizador, numa conferência sobre o filme em que a Lusa participou. “Achei que fazia sentido filmar a primeira parte, antes de ela começar a sua jornada, em preto e branco”.

A Lisboa a cores do filme é uma versão fantasiosa, com elétricos voadores e contrastes exagerados. Bella Baxter, que está a descobrir o mundo pela primeira vez, encontra na capital portuguesa uma explosão de sensações.

“Há muitas coisas que a expandem”, disse Emma Stone na conferência. “Os animais, a comida, a dança. Música, cantar, fado”, afirmou.

Num dos périplos por Lisboa, Bella Baxter pára e aprecia o fado de Carminho, cantado à janela enquanto toca guitarra portuguesa. A fadista esteve presente na antestreia do filme em Nova Iorque, onde atuou sob o olhar cúmplice de Emma Stone e conversou com Taylor Swift.

“Que orgulho levar o fado e a língua portuguesa a um lugar tão especial, partilhando estes momentos com um realizador único e uma equipa fabulosa”, escreveu Carminho na sua conta de Instagram após a atuação.

A personagem também descobre uma paixão por pastéis de nata, que come até ficar maldisposta.

O filme tem conseguido boas críticas e é considerado um dos candidatos a várias nomeações nos Óscares, depois de ter vencido o Leão de Ouro no festival de Veneza.

Emma Stone contracena com Willem Dafoe (Dr. Godwin Baxter), Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn) e Ramy Youssef (Max McCandles). É um elenco “incrível”, disse a atriz, cujo papel inclui muitas cenas sexuais e a interpretação física de uma criança.

“A Bella é pura alegria e curiosidade, não sente culpa e não tem traumas”, disse a atriz. “É difícil encontrar um adulto que não tenha passado por coisas e não tenha uma resposta ‘pavloviana’ ou certos julgamentos”.

Lanthimos acrescentou que “esta personagem é diferente de tudo o que já vimos antes”.

Esta é a segunda longa-metragem de Emma Stone com Yorgos Lanthimos, depois de “A Favorita”, em 2018.

“Nem sequer pensei duas vezes. Esta é a minha personagem favorita de sempre”, caracterizou a atriz. “E com o Yorgos? Não foi uma decisão difícil, de todo”.

O realizador, conhecido por histórias estranhas e fantásticas, andava há doze anos a tentar transformar o premiado livro de Alasdair Gray (“Poor Things: Episodes from the Early Life of Archibald McCandless M.D., Scottish Public Health Officer”), publicado em 1992, num filme. A adaptação foi escrita por Tony McNamara e o filme, da Searchlight Pictures, vai chegar ao mercado europeu em janeiro de 2024.