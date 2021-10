O festival Auditório em Casa está de regresso

Começa já no dia 5 de novembro a segunda edição do Auditório em Casa: o festival conhecido por ser uma rede de suporte aos músicos.

Em maio de 2020, durante o primeiro confinamento, a 1ª edição do Festival “Auditório em Casa” foi pioneira ao transmitir concertos via streaming: foram angariados mais de 4000 euros, distribuídos na totalidade pelos artistas e equipa audiovisual.

Esta 2ª edição do “Auditório em Casa – Festival de Outono”, apoiada pela Rádio Nova, concretiza o regresso dos músicos aos concertos ao vivo, mas essencialmente o regresso do público às salas de espetáculos.

“Vamos celebrar o início de uma nova etapa. A pandemia foi um período muito duro para a cultura… Na verdade este é um festival feito à medida de músicos talentosos que continuam na sombra porque não têm agências ou meios de suporte, porque os apoios são escassos ou nenhuns… No auditório têm a oportunidade de dignificar o seu trabalho de forma justa. Estamos todos ansiosos por ouvir os aplausos”, refere Isabel Ventura, organizadora do Festival.

Durante os três primeiros fins de semana de Novembro, sextas e sábados, o Auditório do Círculo Católico Dos Operários do Porto vai receber seis concertos com géneros musicais distintos, desde o pop, fado, jazz ou música do mundo.