O fenómeno das personalidades francesas que escolhem Portugal para viver

Algumas personalidades francesas como Florent Pagny, Isabelle Adjani, Philippe Starck e os herdeiros do cantor Claude François escolheram ter residência em Portugal para beneficiarem de isenção fiscal sobre os seus royalties.

Na sua esteira, muitos artistas ou startups fizeram o mesmo. Mas também é o caso de reformados e de trabalhadores descritos como de “alto valor acrescentado”. Todos beneficiam de condições específicas que lhes permitem reduzir consideravelmente a sua fatura fiscal, recorda numa completa reportagem a rádio francesa France Info.

“Em vez de competir, como fazem alguns outros países, com baixas taxas de imposto sobre as empresas, Portugal optou por usar a alavanca do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares”, explicou aquela rádio a investigadora Rita de la Feria, especialista em direito fiscal da Universidade de Leeds, no Reino Unido.

“Esta iniciativa portuguesa criou um efeito de bola de neve. Quando as pessoas foram viver para Portugal, perceberam como a vida era boa, e isso funcionou como um gatilho para que toda uma série de atores se interessassem por Portugal”, explicou a investigadora à rádio francesa.

Na origem do desenvolvimento desta gama de isenções fiscais está a crise de 2008 que deixou o país na bancarrota recorda a France Info. Mas sobretudo, “em 2010, os bancos portugueses encontravam-se com um stock de seis mil milhões de euros de imóveis”, explicou aquela rádio Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa. Portanto, tivemos que encontrar uma maneira de vender essas ações.

