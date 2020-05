O estranho caso da morte do rapper Mota Jr

Mota Jr foi encontrado morto dois meses depois de ter desaparecido, à porta de casa, no Cacém, em Sintra. O plano era roubá-lo e torturá-lo caso resistisse.

Foi na madrugada de 15 de março que David Mota, 28 anos, conhecido no mundo do Rap por Mota Jr, foi violentamente sequestrado à porta de casa, em São Marcos, Agualva-Cacém. À primeira hora desse domingo, recebeu um telefonema de uma amiga a pedir-lhe que descesse à entrada do prédio, onde, sabe o JN, foi surpreendido por pelo menos dois homens armados, presumíveis autores dos crimes. Reagiu e acabou esfaqueado. Na manhã seguinte, o sangue pelo chão fazia adivinhar o desfecho que mais tarde se viria a confirmar. Do jovem, não havia sinal. Tinha sido levado para Sesimbra numa carrinha, sabe-se agora. Nessa mesma noite, a casa de Mota Jr foi assaltada e o ouro que tinha guardado, no valor de dois mil euros, desapareceu.