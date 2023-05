O emigrante açoriano que é chef num dos maiores hotéis lisboetas

Queijo de São Jorge, anona e chicharros com inhame das furnas são alguns dos elementos que trazem as tradições de família do chef Eddy Melo para a cozinha do restaurante Akla, do hotel Intercontinental de Lisboa, num novo menu inspirado na gastronomia açoriana.

Chegou a Lisboa em 1993, depois de preparar pratos de requinte em restaurantes na Jamaica, EUA e Canadá, mas a paixão pela cozinha começou na sua terra Natal: os Açores. Eddy Melo, chef do InterContinental Lisbon, junta agora as suas raízes à carta do hotel.

Na cozinha portuguesa, com influências internacionais, do restaurante Akla poderá experimentar, a partir de agora, pratos como arroz malandro com algas dos Açores, fava e alface do mar, abóbora, anona e queijo de São Jorge; lombo de atum patudo de São Miguel grelhado com pimento banana, batata-doce assada e redução de cebola de cortume, ou chicharro dos Açores recheado de inhame das furnas e morcela, grelhado em carvão zero, com cebolada de pimenta da terra e molho de limão cravo e salsa.

Já nas sobremesas, o chef irá preparar bolo micaelense, cremoso de chá de Gorreana de São Miguel e sorvete de anona, além do ananás grelhado com espuma de queijo da ilha picante e sorvete de araçal.