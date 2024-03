Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Mantiveste-me abrigado no ventre de minha mãe

Louvo-te porque fui feito maravilhosamente

De um modo espantoso, uma obra maravilhosa

Meus ossos não estavam escondidos de ti.

Teus olhos viram-me quando eu era um embrião

Todas as partes do meu corpo estavam num livro

No ADN que diz respeito aos dias que fui formado

E o embrião se tornou num milagre vivo!

A poesia descreve uma célula como arquitetura

Pequenina, tão complexa, um projecto divinal

Os neurocientistas dizem que na vida de uma criatura

Apenas uma parte é usada da sua capacidade cerebral.

Um adulto se compõe de uns 100 trilhões de células

Cada uma de uma impenetrável complexidade

Cada célula pode ser comparada a uma muralha

Simples e forte foi criada com muita habilidade.

De um pontinho se reproduz e articula a criação

Mulher não abortes deixa passar uns 270 dias.

A poesia é do povo e desbloqueia a ignorância

O poeta do povo é também poeta da percepção.

A poesia é como uma célula e intuição cerebral

Obra de engenharia, pluridade e hipertexto

Com tato, nunca imparcial, com exclusividade especial

A célula multiplica-se, e na poesia não há pretexto.

José Valgode