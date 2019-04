O elixir da juventude

A aposta em jovens jogadores tem sido tema central da imprensa desportiva portuguesa nos últimos tempos. Tal acontece pela confiança que o novo treinador do Benfica, Bruno Lage, tem depositado nos jovens do Seixal, e pela resposta que estes têm dado. Enquanto a imprensa desportiva fantasia com uma transferência acima da cem milhões por João Félix, o presidente do Benfica partilha o seu sonho de ter uma equipa totalmente formada no Seixal. O FC Porto está a realizar uma campanha fantástica na Youth League, e Portugal venceu no verão o europeu de sub-19.

Para entender até onde pode chegar uma equipa sustentada pela cantera atentemos na campanha europeia do Ajax, equipa que roubou o lugar precisamente ao Benfica, ao ficar à sua frente na fase de grupos. O histórico clube holandês provocou um terramoto na Europa do futebol ao bater o Real Madrid por quatro a um no Santiago Bernabéu.

Este duelo teve antes de mais a curiosidade de opor aos meninos do Ajax, o Real Madrid um clube que é reconhecido por um projeto de futebol completamente diferente. Os merengues estão conotados com a contratação de nomes sonantes do futebol mundial para constituir grandes equipas e sustentar o clube através de uma enorme máquina de marketing e merchandising. A geração conhecida como “os galácticos” é o melhor exemplo desta visão do presidente Florentino Pérez.

No entanto os tempos mudam e Florentino, apesar das três Champions seguidas, parece ter percebido que perante a injeção de capital que transformou o futebol mundial, inflacionando os preços dos futebolistas, a estratégia anterior se tornava impossível. O Real virou-se nos últimos anos para a formação, e para a contratação de talento precoce. Algo que ficou patente quando o Real não contratou ninguém para substituir Ronaldo bem como com as escolhas de treinadores a recaírem dentro do clube nos casos de Solari e Zidane.

Note-se que o grande rival do Real, o Barcelona, há muito que está rigorosamente estruturado para continuamente formar jogadores que correspondam ao estilo de jogo que marca a identidade do clube.

Ora o Ajax chega aos quartos de final da Liga dos Campeões sustentado por uma equipa jovem na qual se destacam dois jogadores formados no clube: o médio defensivo Frenkie de Jong e o central Matthijs de Ligt. Neles assenta a capacidade da equipa para jogar de forma apoiada desde zonas recuadas.

Os rapazes de Amesterdão terão pela frente a dificílima tarefa de enfrentar a Juventus de Cristiano Ronaldo nos quartos de final, mas, aconteça o que acontecer, já passaram uma forte mensagem à Europa do futebol.