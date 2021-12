O dono do Chelsea é português

O empresário multimilionário russo Roman Abramovich recorreu à Lei da Nacionalidade para, invocando as suas ascendências sefarditas, se naturalizar português.

As suas origens foram comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, da qual tem sido parceiro nos últimos anos. O processo iniciou-se em 2019 e ficou concluído em 2020.

Os judeus sefarditas não convertidos, lembra o jornal, foram expulsos de Portugal no final de 1496 pelo rei D. Manuel I, na sequência do seu casamento com a filha dos reis católicos de Espanha. O nome vem de Sefarad, a palavra em hebraico para nomear a península Ibérica.

A página da Wikipédia dedicada ao empresário dono do Chelsea foi recentemente editada e aí consta informação relativa à “origem sefardita” dos apelidos dos avós paternos de Abramovich. A ligação deste à comunidade judaica portuguesa tem-se estreitado nos últimos tempos e o multimilionário tem aparecido com um dos benfeitores da mesma.

O processo correu na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa, e no Ministério da Justiça, que é quem tem o poder de conceder a nacionalidade portuguesa nestes casos.