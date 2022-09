O destino uniu Jay e Liliana

Jay Oliver apresenta o seu mais recente single que conta com uma participação muito especial, Liliana Almeida.

“Destino” é uma música com o estilo guetto zouk, com um toque romântico, característica reveladora em todas as composições de Jay Oliver. Este é um tema criado logo após a sua participação no programa da TVI “Big Brother”.

“Destino” colhe inspiração num relacionamento ocorrido durante a estada “na casa mais vigiada do país” entre Liliana Almeida e Bruno de Carvalho. Um romance que todo o país acompanhou desde o seu início e que teve um dos seus pontos altos esta sexta-feira, dia 2 de setembro, dia em que ocorreu o seu casamento e a data escolhida para o lançamento oficial deste novo single.

Uma homenagem e um presente oferecido a este casal por parte de Jay Oliver, um tema ilustrado com um vídeo que conta com a participação de Liliana e Bruno revelando, por entre encontros e desencontros, que é o “Destino” que os uniu.