O Daniel de Baião representa o Luxemburgo no eEuro 2021

Daniel Araújo Pereira tem 23 anos, vive em Differdange, no sul do Luxemburgo. Em Portugal tem raizes em Baião. Este português, que também é luxemburguês, tem uma paixão os Esports, e é tão bom tão bom no Pro Evolution Soccer que podia ter representado qualquer um dos seus dois países.

“Não me deixaram representar Portugal por não estar a residir lá, depois de ter sido qualificado”, explicou ao BOM DIA o português que vai ser um dos dois representantes do Luxemburgo no campeonato europeu. “Não podendo jogar por Portugal, consegui jogar pelo Luxemburgo e concretizar um sonho que sempre quis que era participar numa competição deste nível que é o eEuro 2021”, explicou Daniel Araújo.

São dois os finalistas que representam o Luxemburgo no eEuro 2021, Daniel Araújo, de 23 anos, vai assim defrontar o campeonato europeu de Pro Evolution Soccer na sua PS4 ao lado de um luxemburguês de origem italiana, Gianluca Di Marco.

Daniel Araújo Pereira afirma que o primeiro objectivo é passar a fase de grupos, que está já a decorrer, considerando que a seleção luxemburguesa terá como principal oponente no grupo G a Roménia. Além dos romenos, os dois “luxemburgueses” vão encontrar pela frente Eslováquia, Liechtenstein, Hungria e Gibraltar.

Portugal está no grupo H onde defronta Inglaterra, Itália, Moldávia, Irlanda do Norte e Islândia.

As finais do eEuro serão nos dias 9 e 10 de julho. O campeonato europeu, que agora tem apenas a sua segunda edição, pode ser seguido online no canal YouTube da UEFA.