O Cupido de Soraia Tavares

Soraia Tavares revelou o seu segundo single de originais, “Cupido”. Depois de “A Beleza Vai Mudar o Mundo”, tema editado em Abril, que a apresentou ao mundo enquanto compositora e letrista, para além da vertente de actriz e cantora que já lhe conhecíamos das suas participações em musicais como Chicago e programas de TV, como o The Voice, Dança Com As Estrelas e A Tua Cara Não Me É Estranha, que venceu, Soraia Tavares revela um novo tema original, “Cupido”.

“Cupido” fala sobre a sensação única de se estar perdidamente apaixonado, um mistério que pode ser tão bom quanto angustiante. A história é simples: alguém que se apaixona, mas não sabe o que se passa do outro lado, pelo que pede ao Cupido que acerte com a sua flecha na outra pessoa, para que se apaixone por seu turno. Claro que se for Soraia a pedir ao Cupido, com a sua voz de veludo, ele vai dizer que sim.

Atualmente em destaque no MTV Push, espaço em que interpretou os seus dois singles, “A Beleza vai Mudar o Mundo” e “Cupido”.