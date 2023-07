O ‘cowboy português’ regressa com saudades

“Como não ter saudades nossas” é o mais recente single extraído do novo álbum de Zé Amaro intitulado “Nó que não desata”.

Uma nova canção, com a assinatura de Zé Amaro na letra e música, com a sonoridade a que já nos habituou. Uma fusão de harmonias resultantes da conjugação de elementos da música country com a pop. “Como não ter saudades nossas” conta-nos uma história de amor que apesar de ter terminado, deixa as recordações e a saudade de momentos passados.

Na celebração dos seus 15 anos de carreira, Zé Amaro apresenta mais um tema inédito que reproduz a essência e originalidade do “Cowboy Português”, um novo tema incluído no 16º trabalho deste intérprete que apresenta uma sonoridade única e cativante.