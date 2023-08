“O Corno”, coprodução portuguesa, no Festival de Toronto

O filme “O Corno”, da realizadora espanhola Jaione Camborda e que tem coprodução portuguesa, vai competir em setembro no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá.

De acordo com a programação hoje anunciada, a longa-metragem de ficção foi selecionada para a competição “Plataforma”, destinada a “abordagens arrojadas na realização” e tem um prémio monetário de 20.000 dólares canadianos, cerca de 13.700 euros.

“O Corno” é a segunda longa-metragem de Jaione Camborda, com coprodução entre Espanha, Bélgica e Portugal, país onde decorreram filmagens, com a participação da produtora Bando à Parte.

O filme segue María, uma mulher que vive da apanha do marisco e é parteira, que se vê obrigada a sair do país, transpondo a fronteira para Portugal através de uma rota de contrabando.

A obra fará a estreia mundial em Toronto, dias antes de passar no festival de San Sebastian, em Espanha, onde também integra a competição oficial.

A 48.ª edição do Festival de Cinema de Toronto está agendada de 07 a 17 de setembro e abrirá com o filme de animação do realizador japonês Hayao Miyazaki “The Boy and the Heron”, em tradução inglesa.