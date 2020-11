O cavalo a quem pagam 700 mil euros para ter sexo

Chama-se Galileo, tem 22 anos, já dominou as pistas de corridas de cavalos com vitórias nas provas mais importantes do calendário, e apesar de retirado das competições, o preço deste pPuro Sangue inglês está avaliado em 200 milhões de euros. Hoje é considerado o imperador da reprodução.

Galileo nasceu em 1998 e foi treinado pelo irlandês Aidan O’Brien. Desde o início deste milénio tornou-se num nome respeitado nas corridas de cavalos, com vitórias em provas diferentes como o Derby de Epsom, o The King George VI, o Irish Derby ou o Queen Elizabeth Stakes. Retirou-se há uns anos, após sofrer a sua primeira derrota, no Breeder”s Cup Classic de Belmont Park, em Nova Iorque.

Hoje, já afastado das grandes competições, vive em Coolmore Stud, na Irlanda, na sede do maior criador de cavalos de corrida Puro Sangue inglês do mundo. Mas continua a ser uma mina de ouro, agora como reprodutor.