O “caurdo” de Sabariz voltou a encantar Düsseldorf

São perto de 2000 litros de “caurdo”, como se diz em Sabariz, Vila Verde, para mais de mil pessoas, (esmagadoramente alemães) que provaram o Caldo do Pote, numa organização do restaurante Frango Português, em Düsseldorf.

“A Rota das Colheitas já ultrapassou fronteiras e através da gastronomia três restaurantes portugueses replicam na cidade de Düsseldorf a festa do “Caurdo do Pote de Sabariz” e fazem-no com verdadeiro sucesso”, afirma Patrício Araújo, vereador do município de Vila Verde.

O autarca foi uma das personalidade que participou no evento este domingo, em Düsseldorf, onde esteve também a cônsul-geral de Portugal naquela cidade alemã, Lídia Nabais.

Um dos três sócios do Frango Português, José Esteves, é natural de Sabariz e foi ele que trouxe até à Alemanha a tradição da sua terra. Para Esteves, foi um prazer ter “a presença de Patrício Araújo que não deixou de de dar excelentes elogios à iniciativa deste evento das terras de Vila Verde”. O empresário promete a presença da presidente da Câmara na edição 2023 do Caldo do Pote.