O caos de Carolina Deslandes

Carolina Deslandes acaba de editar o seu quarto álbum, “Caos“. Para além do disco, lança videoclip da música “Conta-me”, que serviu de mote para um showcase em Lisboa, Coimbra e no Porto.

“Há pessoas que gostam de criar o conceito do álbum antes de o fazer e depois compõem e escrevem o disco todo dentro desse conceito. Eu faço sempre ao contrário”, afirma Carolina Deslandes. “Caos” foi um desses casos em que a artista começou a escrever as canções sem saber no que iriam resultar, até encontrar um fio condutor.

“Conta-me” é um tema que reflecte muito bem o espírito do disco, visto que fala do amor num prisma quase de negação. “Se me vais enganar, engana-me bem. Prefiro acreditar na tua mentira e não te perder do que contares-me uma mentira mal contada e eu ter de tomar uma posição”, explica a autora sobre a letra.

Carolina gravou a melodia de “Conta-me” no telemóvel e, no dia a seguir, construiu a guitarra com Feodor Bivol. “É muito engraçado escreveres canções sobre uma dor que achas que vai durar para sempre e de repente passou um ano e aquilo sobre que fala a canção já te é impensável”, reflecte a artista.