O campeão do mundo de Fórmula 3 chama-se Martins

Victor Martins (ART Grand Prix) foi coroado campeão da Fórmula 3 de 2022, numa corrida principal encurtada em Monza, com triunfo de Zane Maloney (Trident) que termina a época como vice-campeão. A Prema Racing venceu o campeonato por equipas.

Victor Martins é um lusodescendente nascido em Varennes-Jarcy, em França, dia 16 de junho de 2001. Compete no Campeonato de Fórmula 3 da FIA pela equipe ART Grand Prix e é também membro do programa de jovens pilotos da Alpine, que pode dar acesso à Fórmula 1.

O jovem piloto tem as suas origens portuguesas em Viana do Castelo.

Na corrida em Monza, um período de bandeira vermelha tardio terminou a corrida mais cedo e causou minutos de incerteza, uma vez que não ficou claro qual foi o resultado final. Acabou por ficar decidido que Ollie Bearman (Prema Racing) terminou no segundo lugar e Jak Crawford (Prema Racing) em terceiro.

Maloney assumiu a liderança da corrida na curva 1 um após um bom arranque que lhe permitiu ultrapassar pela trajetória interior do polesitter Alex Smolyar (MP Motorsport). O Safety Car saiu para a pista no final da primeira volta, quando o David Vidales (Campos Racing) e Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing) colidiram na primeira Lesmo e os seus carros tiveram de ser recuperados da caixa de gravilha. A corrida recomeçou no final da quarta volta com Smolyar a retomar a liderança de Maloney antes da travagem da curva um. No entanto, não durou muito, já que Smolyar errou e envolveu-se com Maloney na saída da curva, o que permitiu que Martins assumisse a liderança. Após algumas tentativas falhadas, Maloney ultrapassou Smolyar com uma travagem brusca na primeira chicane, e passou a assumir a liderança depois de também ultrapassar Martins na volta seguinte.

A corrida progrediu e Bearman, que tinha subido para o terceiro lugar, ultrapassou Martins para o segundo lugar. Atacou de seguida a posição de Maloney quando o SC entrou novamente em pista na 16ª volta. A corrida foi parada com bandeiras vermelhas uma volta mais tarde e não foi retomada.

Uma penalização de cinco segundos, atribuída a Martins durante a bandeira vermelha por exceder os limites da pista, deixou-o no quarto lugar. Os resultados foram então encontrados pela classificação da volta 15, e após vários minutos de confusão devido à forma como as penalizações foram aplicadas, Maloney foi declarado vencedor da corrida à frente de Bearman e Crawford. Martins vence o campeonato por cinco pontos.

Martins é um dois lusodescendentes a serem sagrados campeões neste fim de semana em Monza. Enquanto Martins é campeão de Fórmula 3, Dylan Pereira, português nascido no Luxemburgo, conquistou a Porsche Supercup.