Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

O caminho do homem parece o certo aos seus olhos

O homem luta por um grande palmo de terra

Cultiva a terra, não come os cereais mas os abrolhos

O caminho do homem é muitas vezes aquilo que enxerga!

Há um caminho que parece certo ao homem

Mas esse caminho resulta muitas vezes em morte

A ira, a raiva, e o ódio a todos consomem

O arrogante acaba sempre por perder seu norte.

Uma resposta quando branda acalma o furor

O orgulho vem sempre antes da derrocada

A humildade faz brotar e crescer o amor

Lutas e guerras não nos levam a nada!

Os sentimentos dos povos estão feridos

Mães criam filhos durante muitos anos

Que involuntariamente depois são oferecidos

No altar da guerra e dos enganos!

Sacerdotes abençoam armas do preconceito

E tantas vezes dizem matem em nome de Deus

Ele nos apoia, temos que vencer a qualquer jeito

E massas de gente lutam, e matam até os seus!

E muitas vezes depois de um tratado de paz

Tudo está por terra, mas agora há que reconstruir

Mas ainda restam sempre três grandes exércitos

Um de viúvas, outro de aleijados, outro há-de vir…

José Valgode