O braço de ferro dos portuenses Protest & Survive

Os Protest & Survive são uma banda rap/rock do Porto que nasceu em 2011 com o vocalista/letrista Fábio Alves, ao qual se juntou em 2014 o produtor e baterista Daniel Carvalho. Em 2016 junta-se à equipa o Dj Turntable “Dj Slice” Marcos Ferreira e o Professor de bateria Marcelo Rúben Aires, já conhecido da nossa praça.

Apresentam o novo álbum “Braço de Ferro” interpretado em português e com mensagens fortes suscitando a irreverência do pensamento e ação. “Sente” é o single de apresentação e o vídeo conta já com quase 50 mil visualizações.

De destacar os temas “Não Brinco em Serviço” e “Ninja Sound”. O álbum conta ainda com a participação de Ninja Kore, Terrakota, entre outros.

A banda define o seu som pelas influências diretas de Rage Against The Machine, Da Weasel e DMX mas com uma qualidade musical de excelência que permite a este grupo deambular entre a eletrónica e o rock pesado, através de rimas e palavras cruas.

Os Protest&Survive já subiram a grandes palcos de Festivais como Bobadela Vila Rock, Nordeste Fest, Pesqueira Jovem, Rock na Vila, entre outros. Dividiram palcos com grandes nomes do panorama nacional atual como Piruka, Blasted Mechanism, Bispo, Capicua, entre outros.

O álbum “Braço de Ferro” está disponível em todas as plataformas digitais e em formato físico.