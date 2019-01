O belo do “click-bait”

Estive na linha da frente a defender o Contacto aquando do anunciado congelamento de relações com este jornal em português por parte do, à altura quase, embaixador de Portugal no Luxemburgo.

Não posso no entanto deixar de lamentar a postura, cada vez mais visível, daquele que pretende afirmar-se como o meio de comunicação da comunidade portuguesa no Grão-ducado.

A duas publicações relatadas pelas imagens distam, na cronologia da publicação, uma hora numa da outra. Na primeira, não dispondo possivelmente de imagem, e explorando toda a carga dramática dos violentos confrontos entre a polícia e os Coletes Amarelos na vizinha França, decide-se pela publicação duma foto dum cenário quase apocalíptico (fotografia acima).

A verdadeira dimensão do “passeio” dos Coletes Amarelos à la Grand-Ducale é revelada na segunda publicação.

Não é a primeira vez que esta publicação tenta usar do “choque” para atrair clientela. Esta estratégia não é sem consequências para a futura formação da opinião.

A função da comunicação social é informar. Deixemos a “guerrilla politics” para os grupos identitários.