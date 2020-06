O belga que recebe em casa comida que nunca pediu

A história de Van Landeghem já corre mundo. Um homem de 65 anos, está farto de receber comida em casa há nove anos, sem que nunca ter pedido nada. Já fez várias vezes queixas às autoridades, mas ninguém consegue descobrir quem faz as solicitações. “Não tenho ideia da identidade do culpado ou porque faz isto. Estou enjoado e cansado da situação e gostaria que terminasse. Não consigo dormir por causa do stress”, escreveu o idoso numa queixa que fez junto da polícia.

Os pedidos são vários: pizzas, kebabs, asas de frango e hambúrgueres. Por vezes, vêm de restaurantes localizados a centenas de quilómetros de distância da residência de Jean Van Landeghem, em Turnhout, na Bélgica. Um dos exemplos mais flagrantes aconteceu a 29 de maio deste ano. Foi feito um pedido falso para a morada do idoso de uma pizzaria de Düsseldorf, na Alemanha.

O prevaricador não faz por menos e encomenda doses grandes com valores entre os 39 e os 54 euros. Além do aborrecimento que causa ao idoso, também os estabelecimentos ficam a perder. Os pedidos são feitos através da plataforma Takeaway.com, em que existe a opção de pagar com dinheiro na morada. Quando chegam à casa de Van Landeghem, os estafetas percebem que o pedido é falso, voltam com a comida para o restaurante e sem dinheiro. O autor das solicitações usa emails diferentes e nomes falsos.

