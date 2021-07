O barco turístico de Vieira do Minho está de volta

Os passeios fixos a bordo do Barco Turístico de Vieira do Minho regressam durante os meses de julho a setembro. São três meses em que todas as quartas às 11h00 e domingos às 16h00 a embarcação navega pelas águas da Albufeira da Caniçada durante uma hora. A viagem tem um custo de seis euros por pessoa (crianças até seis anos não pagam) e sem necessidade de reserva.

Os interessados deverão aparecer junto ao cais 10 minutos antes da hora de partida e depois é só usufruir de uma paisagem de rara beleza e em comunhão com a natureza. É uma agradável viagem que faz as delícias dos visitantes de todas as idades.

O barco dispõe de 46 lugares e presenteia os passageiros com vistas privilegiadas sobre a Albufeira da Caniçada e com passagem pela obra “Visceral” de Vhils, que incentiva a relação entre o ser

humano e a natureza.

Para mais informações e marcações em outros horários/grupo, contacte o Posto de Turismo através do 925 973 100 ou barcoturistico@cm-vminho.pt