O avião mais importante da Rússia foi assaltado

A polícia russa está à caça de ladrões que arrombaram e roubaram equipamento técnico do Avião do Governo: uma aeronave militar ultrassecreta projetada para uso durante uma guerra nuclear.

Oficialmente conhecidos como Centros de Operações Aerotransportadas Nacionais (NAOC), esses aviões são efetivamente centros de comando que permitiriam que líderes e altos funcionários como Vladimir Putin emitissem ordens do céu.

O avião equivalente da Rússia, um avião de passageiros Ilyushin Il-80 modificado, é equipado com até 300 unidades de hardware a bordo, incluindo uma canoa SATCOM dorsal, projetada para abrigar equipamentos avançados de comunicação por satélite; uma antena de fio à direita para sinais de rádio de frequência muito baixa, provavelmente para comunicar com submarinos nucleares; e antenas projetadas para bloquear pulsos eletromagnéticos.

De acordo com o Vice, a aeronave é um dos quatro aviões projetados para serem usados como postos de comando aerotransportados do presidente russo em caso de conflito nuclear e uma das aeronaves mais avançadas da frota do país.

Porém, segundo a agência Reuters, na sexta-feira passada, enquanto o avião estava a passar por trabalhos de manutenção numa base em Taganrog, na região sul da Rússia de Rostov, oficiais que inspecionavam a aeronave descobriram sinais de arrombamento através da escotilha de carga. Trinta e nove unidades eletrónicas, com um valor total de mais de um milhão de rublos (mais de 11 mil euros), foram roubadas.

Especialistas militares sugeriram que as unidades foram saqueadas porque algumas delas eram montadas com metais preciosos como ouro e platina.

O roubo levanta sérias questões sobre a segurança das instalações militares russas e ocorre num momento em que o governo Putin está a investir centenas de milhares de dólares nos seus arsenais de defesa em pleno aumento das tensões com o Ocidente.

O Stockholm International Peace Research Institute descobriu que os gastos com militares da Rússia aumentaram 30% de 2010 a 2019. Em comparação, os gastos militares dos Estados Unidos caíram 15% no mesmo período, enquanto os da China aumentaram drasticamente em 85%.