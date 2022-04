O avião elétrico mais rápido do mundo também é português

O avião elétrico mais rápido do mundo teve apoio de uma empresa multinacional portuguesa. Na bateria do avião pode-se encontrar algo de muito lusitano.

A Rolls Royce criou o avião “Spirit of Innovation” e é não só a aeronave como o veículo elétrico mais rápido do mundo. O avião utiliza aglomerados de cortiça portuguesa no revestimento isolante da sua caixa de bateria.

A matéria-prima foi fornecida pela Amorim Cork Composites, unidade de negócio da Corticeira Amorim que desenvolve produtos, soluções e aplicações para indústria sotifisticada, como noticia a Motor 24.

“Tem sido uma honra trabalhar com empresas de classe mundial como a Electroflight e a Rolls-Royce para progredir ainda mais no caminho para a descarbonização da aviação. O facto de termos criado uma nova solução que agora pode ajudar outros nesse caminho é extremamente gratificante. Esperamos mais projetos nesta área que defendam o uso da cortiça, um dos mais sustentáveis produtos da Natureza”, admite António Rios de Amorim, CEO da corticeira.

“A caixa da bateria foi uma peça de engenharia extremamente desafiadora, pois todo o sistema de propulsão está conectado à frente da aeronave. A caixa da bateria está, portanto, a fazer um trabalho extremamente importante, não apenas fornecendo contenção no caso de um incêndio na bateria, mas também mantendo a frente da aeronave conectada à estrutura da fuselagem. Além disso, tivemos que manter o peso no mínimo absoluto e garantir que o produto usado para a caixa da bateria fosse altamente resistente ao fogo”, não esconde Douglas Campbell, diretor técnico da Electroflight, que fabricou um avião que atinge os 6.200 km/h.

