O arrepiante acidente de Félix da Costa. Veja o vídeo

António Félix da Costa, em Porsche 9XX Electric, foi um dos protagonistas do violento acidente em Roma, este sábado, no Mundial de Fórmula E.

O acidente aconteceu na saída da curva 6, a zona mais rápida do Circuito Citadino dell’EUR, que envolveu sete pilotos, incluindo o português. A sequência de colisões iniciou-se depois do despiste de Sam Bird, que seguia na quarta posição e perdeu o controlo da traseira do Jaguar I-Type 6. Imobilizado no meio da pista, o monolugar do britânico também foi atingido por Sébastien Buemi (Envision), Lucas di Grassi (Mahindra), Robin Frinjs (ABT Cupra) e Edoardo Mortara (Maserati). Stoffel Vandoorne para evitar a colisão com Bird, também colidiu com o muro, mas conseguiu conduzir o DS Penske até às boxes.

Veja as imagens do acidente de que todos sairam ilesos. Félix da Costa agradeceu nas redes sociais à FIA pela segurança que impõe nestes carros e que lhe permitiu sair sem sequelas deste acidente.