O Arpão parte para guerra silenciosa

O submarino português NRP Arpão com os 33 marinheiros da sua guarnição, partiu para mais uma operação da União Europeia, em plena “guerra fria” entre a Federação Russa e a NATO.

A defesa europeia já não pode passar sem a presença desta arma da Marinha Portuguesa e sabe-se que vai atuar na “Operação Sea Guardian” sob o comando direto das estruturas da NATO, com o objetivo de vigiar o trafego marítimo no Mediterrâneo.

De acordo com a Marinha portuguesa, a força naval desta operação da Aliança Atlântica é atualmente comandada pelo Capitão-de-mar-e-guerra Neves Rodrigues no navio-chefe o Patrulha Oceânico “NRP Viana do Castelo”.

Em seguida o submarino português deverá participar na operação da União Europeia IRINI, cujo objetivo é a aplicação do “embargo ao armamento imposto pela ONU” em áreas específicas da costa Norte da África Central, ou seja vigiar o transporte de armas ilegais russas entre Crimeia, Síria e Líbia, segundo as fontes militares.

O NRP Arpão é junto com o NRP Tridente, a arma mais sofisticada do arsenal militar português. Estes submarinos construídos na Alemanha em 2010, especificamente para patrulha marítima, têm a capacidade de “vigiar sem serem detetados” e de forcar um “embargo com recurso à utilização de tecnologia satélite, meios aéreos e navais”.

Voltam a ser a arma secreta da NATO e União Europeia no Mediterrâneo e “vão inspecionar navios no alto mar que se suspeita de transportarem armas e materiais proibidos”. Só na missão anterior código “Sophia,” este submarino detetou 370 navios e percorreu 6240 milhas náuticas, sendo que esteve 50 dias submerso.